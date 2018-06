Nieuwe job voor Wim Pijbes

Het idee voor Droom en Daad is ontstaan uit gesprekken die eind vorig jaar gevoerd zijn tussen Pijbes, die tot verbazing van vriend en vijand slechts drie maanden directeur was van het particuliere Museum Voorlinden in Wassenaar, en de van oorsprong Rotterdamse ondernemersfamilie Van der Vorm. „Wij willen dromen omzetten in daden die de stad nog mooer maken voor de bewoners en de bezoekers. We investeren daarbij in cultuur voor iedereen: van Pietje Bell tot Erasmus.”

Pijbes benadrukt dat zijn Stichting Droom en Daad onafhankelijk is. „Wij kiezen zelf initiatieven, projecten en personen om mee samen te werken. Onze bijdrage bestaat uit expertise en financiële middelen.”