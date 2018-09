'Controle op illegaal hout schiet tekort'

Volgens de milieuorganisatie keurde de NVWA bedrijven goed die geen enkele maatregel nemen om de import van illegaal hout tegen te gaan. Ook is de controledienst traag met het uitvoeren van zogeheten handhavingsverzoeken van Greenpeace, oproepen om 'verdachte' bedrijven te controleren.

"Houtimporteurs negeren hun verplichtingen uit de Houtwet en de NVWA staat erbij als een tandeloze tijger en laat ze er straffeloos mee wegkomen", zegt een woordvoerster van Greenpeace. De organisatie roept de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, op de misstanden aan te pakken.

Import van illegaal gekapt hout is in Nederland verboden vanwege de gevolgen van de kap voor de tropische regenwouden. De handel in illegaal hout zou jaarlijks 30 tot 100 miljard dollar opleveren.