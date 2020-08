Zo verliep de drugsrit van Urker Jelle P.

Wethouder Geert Post van Urk moest op het matje komen omdat hij zijn functie van vervoersmanager in het bedrijf van zijn zoon, tegen de regels in, heeft verzwegen. Ⓒ Gemeente Urk / ANP

Urk - Het was een grote slag voor de Britse douane, eind vorige maand. Liefst 419 kilo cocaïne en speed, een van de grootste drugsvangsten van het jaar, werd blootgelegd in de vrachtwagen van een Urker. Een schok trok door het vissersdorp, dat vaker werd gelinkt aan grootscheepse narcosmokkel. Is de 32-jarige wethouderszoon schuldig, erin geluisd of wist hij helemaal van niets? Dinsdag wordt hij voorgeleid. Een terugblik op opnieuw een verdacht transport vanaf het IJsselmeer.