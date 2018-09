Snooki en JWoww lanceren eigen webshow

De serie heet Moms With Attitude en zal alleen online te zien zijn op het YouTube-kanaal Awestruck.

De twee, die beroemd werden in de realityshow Jersey Shore en later samen te zien waren in de spinoff Snooki & JWoww, kozen voor YouTube omdat ze weinig vertrouwen hebben in de toekomst van. “Ik geloof niet dat live televisie over vijf of tien jaar nog bestaat”, zei JWoww tegen New York Daily News.

De twee willen niet dat hun kinderen gewend raken aan de camera’s, zei Snooki. Daarom duren de afleveringen van Moms With Attitude elk maar tien minuten.