Amsterdam - Met pijn in het hart stappen de vijf bestuursleden van de stichting Amsterdam Gay Pride op. De reden: commotie die ontstond naar aanleiding van een opinie over vluchtelingen in het grensgebied tussen Turkije en Griekenland die voorzitter Frits Huffnagel uitsprak op de radio. „Dat gaat de Pride nu schaden en daarom stappen we met z’n allen op”, zegt Huffnagel.