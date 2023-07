Premium Het beste van De Telegraaf

Colosseum bekrast: deze toeristen moesten boeten na heiligschennis in het buitenland

Door onze redactie buitenland

Op de berg Kinabalu, die in Maleisië als heilig wordt beschouwd, kunnen maar beter geen naaktfoto’s worden genomen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Britse toerist die nu bekendstaat als de ’Colosseum-krasser’ omdat hij de naam van zijn vriendin in het Colosseum in Rome had gekrast, kan volgens Italië rekenen op opsporing en straf. De man is niet de enige die zich schuldig maakte aan heiligschennis op toeristische plekken. Eerder bleek al dat er serieuze gevolgen aan kunnen vastzitten.