Eerste dag migratietop afgelopen

Premier Mark Rutte liet weten dat de sfeer tijdens de eerste vergaderdag goed was. Hij zit naast de president van Niger Mahamadou Issoufou. De regeringsleiders zitten aan lange vergadertafels waar ze via videoschermen moeten volgen wie er spreekt. "Dan ga je al snel met je buurman praten."

Dag twee begint in de ochtend om 09.00 uur met de ondertekening en oprichting van het Afrika-fonds met 1,8 miljard euro aan Europees geld om Afrika economisch te helpen.

De afsluitende persconferentie staat gepland om 13.30 uur. Daarna is het nog niet voorbij voor de Europese leiders. EU-president Donald Tusk heeft een extra vergadering ingelast. Ook daar is het thema migratie, maar dan specifiek over het plan van aanpak met Turkije. Sinds de zomer is de voornaamste route van de vluchtelingen via Turkije en de Balkanlanden naar Europa.

Mogelijk is dat de EU snel een top organiseert met Turkije. Wat Rutte betreft komt die top er "zo snel mogelijk", mogelijk nog voor december. "Het is in hun én in ons belang dat we voor het stelpen van de stroom migranten juist met Turkije afspraken maken."

De extra EU-top donderdag laat de Britse premier David Cameron aan zich voorbij gaan. Cameron heeft Rutte gevraagd voor hem en Groot-Brittannië de honneurs waar te nemen.