LIVE | Clubs in Amsterdam uitverkocht en klaar voor opening

14.37 - Clubs in Amsterdam uitverkocht en klaar voor opening

De meeste Amsterdamse nachtclubs en discotheken zijn er klaar voor om dit weekend hun deuren weer te openen. Clubs als Bitterzoet en Paradiso, die vrijdagnacht openen, en Chicago Social Club en NYX, die zaterdag beginnen, zijn op de eerste avonden helemaal uitverkocht.

„De clubs die nu open willen gaan, hebben hun personeelsbestand op orde en zijn er klaar voor”, zegt Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs, en eigenaar van de Chicago Social Club aan het Leidseplein. Zelf is hij in 'de Soos' nog de laatste dingen aan het opruimen. „We kunnen niet wachten om die deuren zaterdag weer open te gooien. Het is heel gek dat we nu opeens zoveel werk hebben, en ook spannend om na veertien maanden eindelijk weer te beginnen.”

Het kabinet maakte vorige week bekend dat discotheken en nachtclubs vanaf 26 juni weer op volle capaciteit open mogen. Bezoekers hoeven binnen geen 1,5 meter afstand te houden, maar moeten bij de ingang wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Via testen voor toegang kunnen ze zich laten testen.

De animo voor een avondje clubben is er zeker, merkt De Kroon. „We waren binnen no-time helemaal uitverkocht. Ik denk dat ik wel twee keer had kunnen uitverkopen als ik grotere zalen had gehad.”

Ook Club Escape op het Rembrandtplein, die vrijdagnacht van start gaat, heeft de programmering gevuld en genoeg personeel weten te verzamelen. "Het is heel spannend om na zo’n lange tijd weer open te gaan", zegt eigenaar Dick Poppes. „Het eerste weekend vragen we geen entree, dus we zetten de deuren wagenwijd open. Natuurlijk is er wel een testbewijs nodig, dus ik weet niet of we een stormloop moeten verwachten of dat het rustiger wordt.”

De clubeigenaren vinden het moeilijk in te schatten of feestgangers ook na de eerste weekenden nog bereid zijn zich te laten testen voor een avondje uit. Eigenaar Sander Groet van Shelter in Noord en Club Air in het centrum denkt daarom voorlopig nog niet aan openen. „Club Air wordt nu verbouwd, dus daar zijn we nog niet klaar. Maar ik denk ook dat het een enorme drempel is voor mensen om zich elk weekend te laten testen. En er ligt nu zo'n hoge druk op testen voor toegang, dat je uren in de rij staat. Wij willen pas weer open als het testen voor toegang van tafel is.”

13.50 - Hoogste leider Iran krijgt vaccin van eigen makelij

De hoogste leider van Iran heeft vrijdag een eerste dosis gekregen van het in Iran ontwikkelde COVIran Barekat-vaccin. Beelden van de prik voor de 81-jarige ayatollah Ali Khamenei werden uitgezonden op de staatstelevisie en verspreid via sociale media.

Het door de overheidsstichting Setad gemaakte middel kreeg op 14 juni noodgoedkeuring. In het land worden nog vier andere Iraanse vaccins tegen Covid-19 getest.

Van de landen in het Midden-Oosten is Iran het hardst getroffen door de coronapandemie, met volgens officiële cijfers meer dan 83.500 doden en 3,1 miljoen besmettingen. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger.

Sinds in februari een inentingscampagne begon, hebben 4,4 miljoen mensen een eerste prik gehad en ruim 1,1 miljoen ook een tweede. Er wordt onder meer geprikt met Chinese en Russische vaccins, maar ook met AstraZeneca-vaccins uit Italië en Zuid-Korea die via het internationale Covax-programma zijn geleverd.

Door Amerikaanse sancties is het volgens de islamitische republiek lastig buitenlandse vaccins te importeren voor de 83 miljoen Iraniërs. Khamenei had bovendien in januari een verbod ingesteld op vaccins die in de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt omdat die het land zouden kunnen „besmetten”.

6.40 - Eerste mensen krijgen zelfgekozen prik met coronavaccin Janssen

Voor het eerst krijgen mensen in heel Nederland op eigen verzoek een specifiek vaccin tegen het coronavirus. Tienduizenden mensen krijgen vanaf vrijdag het vaccin van Janssen toegediend, nadat ze daar een afspraak voor hebben gemaakt via een speciaal telefoonnummer, 0800-1295.

Er zijn voorlopig genoeg doses beschikbaar om ongeveer 200.000 mensen te vaccineren. Op woensdag en donderdag hebben 154.000 mensen een prikafspraak gemaakt, wat betekent dat er nog plek is voor zo'n 46.000 mensen. Als alle afspraken zijn volgeboekt, komen de mensen die daarna bellen op een wachtlijst. Zodra Janssen nieuwe doses heeft geleverd, krijgen ze een sms dat ze alsnog een afspraak kunnen maken. Het is niet bekend wanneer deze mensen aan de beurt komen.

In de Jaarbeurs in Utrecht is vrijdag een priknacht. Mensen kunnen van 21.00 uur 's avonds tot 01.00 uur 's nachts terecht voor een vaccinatie met Janssen. Een deejay draait muziek. Ook volgende week woensdag en donderdag zijn er priknachten.

Het speciale Janssen-nummer werd woensdag in gebruik genomen. Het werd al heel snel onbereikbaar, omdat te veel mensen tegelijk probeerden te bellen. Op de eerste dag lukte het uiteindelijk ongeveer 78.000 mensen om een afspraak te maken, maar er waren in totaal 5,3 miljoen telefoontjes van 222.000 bellers. Dat betekent dat de gemiddelde beller meer dan twintig keer probeerde om iemand aan de lijn te krijgen. Mensen die daar niet in slaagden, belden het algemene nummer voor prikafspraken, dat daardoor ook vastliep. Het gevolg daarvan was dat ook het telefoonnummer voor testafspraken onbereikbaar werd.

Het vaccin van Janssen is ontwikkeld in Leiden. Het is sinds april beschikbaar. De overheid besloot een paar weken geleden om geen nieuwe afspraken voor het vaccin in te plannen, omdat er een kleine kans is dat het middel tot een gevaarlijke bijwerking leidt. Het voordeel van het vaccin is wel dat mensen na één prik klaar zijn. Bij de andere middelen zijn twee inentingen nodig.

Mondkapjes weer verplicht op binnenlocaties in Israël

Israël voert de mondkapjesplicht op binnenlocaties weer in nu het aantal nieuwe coronabesmettingen toeneemt. Premier Naftali Bennett waarschuwde enkele dagen geleden dat deze maatregel dreigde. De regering had eerder al besloten de komst van buitenlandse toeristen met een maand uit te stellen.

In de afgelopen week zijn meermaals honderd besmettingen per dag gemeld. Donderdag waren het er meer dan tweehonderd, het hoogste dagcijfer in ruim twee maanden. De autoriteiten denken dat dit waarschijnlijk door de Delta-variant van het coronavirus komt. Begin juni lag het dagelijkse gemiddelde onder de enkele tientallen. Op het hoogtepunt van de coronacrisis in Israël werden meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag gemeld.

De mondkapjesplicht binnen werd op 15 juni als een van de laatste coronamaatregelen opgeheven, nadat het aantal besmettingen dankzij een voortvarende vaccinatiecampagne flink was gedaald. Meer dan 55 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Meer dan 840.000 mensen in Israël zijn sinds het begin van de pandemie positief getest. Het coronavirus heeft er meer dan 6400 mensen het leven gekost.

6.35 - Delen van Sydney in lockdown na uitbraak Delta-variant

Enkele wijken in de Australische miljoenstad Sydney gaan vanaf vrijdag middernacht een week in lockdown vanwege een uitbraak met de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. De inwoners van vier delen van de stad, waaronder het centrum en Bondi Beach, hebben opdracht gekregen alleen in dringende gevallen hun huizen te verlaten, vertelde premier Gladys Berejiklian van de staat New South Wales vrijdag aan verslaggevers.

Mensen mogen hun woning alleen verlaten voor essentieel werk, onderwijs, boodschappen of buiten sporten. "We willen niet dat deze situatie nog weken aanhoudt, we zouden graag zien dat deze situatie eerder vroeger dan later stopt", zei Berejiklian.

Vrijdag werden 22 lokale besmettingen gemeld, de grootste stijging van het aantal infecties sinds het eerste geval afgelopen woensdag in Bondi werd ontdekt. Een limousinechauffeur raakte besmet toen hij een bemanning van een overzeese luchtvaartmaatschappij vervoerde.

Het totale aantal infecties in Sydney staat nu op zestig terwijl het virus zich verspreidt over de stad, de thuisbasis van een vijfde van de 25 miljoen inwoners van Australië.

6.30 - Levensverwachting Amerikanen daalt door coronavirus

Volgens een onderzoek van de Virginia Commonwealth Universiteit in Richmond is de levensverwachting van de Amerikaanse bevolking in coronajaar 2020 met bijna twee jaar gedaald. Het onderzoeksteam concludeerde bovendien een enorme ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. Bij zwarte mannen daalde de levensverwachting naar 68 jaar, de laagste waarde sinds 1998. Bij witte mannen ligt die daarentegen op 75 jaar.

Over het geheel daalde de gemiddelde duur van een mensleven in de Verenigde Staten volgens de wetenschappers met 1,87 tot 76,9 jaar. Bij zwarte mensen en latino's daalde die echter met meer dan drie jaar. De ontwikkeling in de VS is veel ingrijpender dan in zestien geselecteerde, vergelijkbare geïndustrialiseerde landen. Daar is de afname van de gemiddelde verwachte levensduur ongeveer 0,22 jaar - de totale levensverwachting ligt er 4,7 jaar boven die in het Noord-Amerikaanse land.

De onderzoekers, wier studie is gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift British Medical Journal, zien structurele problemen in de VS als de redenen voor de grote verschillen. Zo is er in hun ogen sprake van een langdurige en steeds groter wordende achterstand in de gezondheidszorg, "hoge sterftecijfers in 2020 en aanhoudend onrecht tegen etnische minderheden" in het land.

Begin april constateerde het Europese statistiekbureau Eurostat dat ook in Europa de levensverwachting flink is teruggevallen door Covid-19. Ook in Nederland liep de gemiddelde duur van een mensenleven met ruim een halfjaar terug. De levensverwachting daalde vorig jaar in bijna alle Europese landen waarvan Eurostat over schattingen beschikt. Voor Spanjaarden was dat zelfs met 1,6 jaar, maar vooral Oost-Europeanen zijn nauwelijks minder getroffen. Alleen Denemarken, Finland en met name Noorwegen wisten zich aan de malaise te onttrekken.