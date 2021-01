Prijs uitgeloofd voor belagen agent, ook elders aanhoudingen voor opruiing

Dit artikel wordt bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen rond de avondklok.

De politie heeft in het hele land verder weer een aantal mensen opgepakt wegens opruiing, meldden diverse eenheden. In Arnhem is een 18-jarige vrouw opgepakt. Zij zou eerder deze week opruiende berichten in een chatgroep hebben geplaatst.

In het Limburgse Stein is een jongen van 16 jaar opgepakt. Via sociale media had hij opruiende berichten geplaatst. Hij mocht na verhoor weer naar huis. Ook is een 30-jarige man uit Eindhoven opgepakt, die op sociale media had opgeroepen om te gaan rellen bij een winkelcentrum in die stad.

WhatsApp-groep

Een 17-jarige jongen uit Stede Broec is vrijdagavond aangehouden na rechercheonderzoek naar een WhatsApp-groep waarin hij bedreigingen tegen een politieagent zou hebben geuit. Ook riep hij op te gaan rellen in Enkhuizen. Een ander (21) uit deze groep is al eerder opgepakt en moet maandag verschijnen voor de rechter-commissaris.

Vrijdagavond is ook een 19-jarige Amsterdammer aangehouden omdat hij een wijkagent online zou hebben bedreigd. De aanhouding volgde na een bericht op Facebook waarin een beloning werd uitgeloofd voor degene die de betreffende wijkagent iets zou aandoen. Absoluut onacceptabel, stellen politie en Openbaar Ministerie. Er is meteen een opsporingsonderzoek gestart om de identiteit van de plaatser van het bericht te achterhalen. De 19-jarige man wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

In Utrecht is een 60-jarige vrouw aangehouden wegens opruiing en in Soesterberg is een 35-jarige man opgepakt om dezelfde reden. In Bergen op Zoom werd een jongen van 17 gearresteerd omdat hij eerder deze week opruiende berichten op sociale media had gezet.

Strafbare gevolgen

De politie benadrukt dat opruiing een strafbaar feit is. „Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben.” Zo levert het een strafblad op. Politie en Openbaar Ministerie noemen bedreigingen van politiemensen bovendien „absoluut onacceptabel.”

De afgelopen dagen, sinds de avondklok is ingegaan, zijn al veel mensen opgepakt omdat ze op sociale media opruiende berichten of bedreigingen hadden geplaatst. Tijdens (super)snelrechtzittingen zijn hiervoor meerdere onvoorwaardelijke celstraffen opgelegd door de politierechter.

