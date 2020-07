Aantal coronapatiënten in ziekenhuis verder gedaald

De afdeling coronapatiënten in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten dat nog in een ziekenhuis wordt behandeld, is verder gedaald. Het zijn er nu 91, het laagste aantal in maanden. Op woensdag lagen 94 mensen in een ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.