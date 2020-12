Asscher: kabinet moet nu in actie komen vanwege hoge besmettingscijfers

Lodewijk Asscher (PVDA) tijdens het plenair debat in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat het kabinet onmiddellijk in actie moet komen, nu er zondag bijna 10.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn bijgekomen. „Het is niet verantwoord nog langer af te wachten. Ik roep het kabinet op vandaag nog te doen wat nodig is in het belang van onze gezondheid, de medewerkers in de zorg en de economie”, laat hij weten via Twitter.