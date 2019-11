Herrie hangt iedereen de keel uit

Lucy Pijttersen strijdt al jaren tegen de geluidsoverlast van evenementen in het Stadspark, waar zij vlakbij woont. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - Horendol van geluidsoverlast? In Groningen, Zandvoort, Leeuwarden en Arnhem klagen inwoners relatief het meest over storende herrie in hun woonomgeving. Dat blijkt uit cijfers die dataverzamelaar LocalFocus bij de politie heeft opgevraagd over het aantal klaagtelefoontjes dat de politie tussen januari en juli van dit jaar per woonplaats binnenkreeg. In totaal kwamen er 58.000 klachten over geluidsoverlast binnen. Voor Groningers komt het niet als verrassing dat hun Martinistad hoog staat op het herrielijstje.