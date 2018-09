Jan Smit krijgt gouden plaat van Bryan Adams

Gisteravond kreeg Jan Smit de schrik van zijn leven na de opnames van RTL Late Night. Hij mocht na de uitzending van niemand minder dan zijn grote idool Bryan Adams een gouden plaat in ontvangst nemen voor zijn nieuwe kerstalbum ‘Kerst Voor Iedereen’.

Smit's album kwam afgelopen vrijdag uit. Dat beide heren het goed met elkaar kunnen vinden bleek dinsdag na de opnames eens te meer. In de kleedkamer van de Canadese superster werd nog uitgebreid nagepraat over de uitzending, waarna Smit compleet werd verrast met een gouden award. ‘Kerst Voor Iedereen’ is al meer dan 20.000 keer verkocht en dat betekent dat het album de gouden status heeft bereikt. “Ik vind het ongelooflijk dat ik nu al een gouden plaat krijg voor mijn nieuwe album en dan ook nog van mijn held Bryan Adams!’ Aldus Jan Smit.Na 18 jaar komt Smit met een nieuw kerstalbum. Naast 8 kerstklassiekers bevat het album 4 gloednieuwe kerstnummers die tevens zijn geschreven door Jan Smit. Eindelijk kunnen we deze kerst luisteren naar 2.0 versies van ‘Stille Nacht’, ‘Kerstmis Begon Daar In Die Nacht’ en vele anderen. ‘Ik ben super trots op het eindresultaat van dit kerstalbum, een album wat eigenlijk niet mag ontbreken in mijn repertoire.