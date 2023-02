Kabinet geeft KLM wind van voren, wil bedrijf van staatsinfuus af

Dat meldt Kaag aan de Tweede Kamer. Het kabinet steunde KLM tijdens de coronacrisis, toen de luchtvaartsector bijna tot stilstand kwam. Dat ging gepaard met stevige eisen voor het bedrijf, dat in de kosten moest snoeien, onder meer door flinke salarisverlagingen voor de piloten.

Maar KLM houdt zich volgens Kaag niet aan de afspraken. Ze vindt de opstelling van het bedrijf ’teleurstellend’, zegt dat de kostenbesparingen ’tekortschieten’ en heeft KLM te verstaan gegeven dat het de eisen rond het snijden in de salarissen van de beter betaalde werknemers ’serieus moet nemen en niet terzijde kan schuiven’.

De teleurstelling is inmiddels dusdanig hoog opgelopen dat het kabinet KLM eigenlijk niet meer wil steunen. Op het toppunt van de crisis kreeg het bedrijf steun in de vorm van staatsleningen of garanties leningen bij banken. Die leningen zijn inmiddels al terugbetaald. Maar de banden zijn nog niet doorgesneden, omdat KLM nog altijd aanspraak kan maken op de miljardenpot die het kabinet destijds beschikbaar heeft gesteld.

Vaart maken

Kaag vindt dat het luchtvaartbedrijf ’vaart moet maken’ met het opzeggen van die steun en eigen financieringsbronnen moet zoeken. KLM zelf heeft vorige week bij de presentatie van de jaarcijfers al aangegeven dat het van de staatssteun af wil.

Jeroen Kremers, de staatsagent die namens de Staat toezicht houdt op de naleving van de voorwaarden door KLM, is al tijden uiterst kritisch op hoe het luchtvaartbedrijf dat doet. Ook in zijn nieuwste rapportage komt hij met kritiek: KLM zou te weinig doen aan het terugdringen van de kosten en zich niet houden aan de geëiste loonsverlagingen voor piloten en ander personeel aan de bovenkant van het loongebouw. Het kabinet sluit zich aan bij die kritiek, blijkt uit de brief van Kaag.

Brief

In een brief van KLM aan het ministerie van Financiën, als reactie op het laatste rapport van de staatsagent, lijkt het bedrijf al afscheid te nemen van de steun. Financieel directeur Erik Swelheim schrijft daarin: „Tot slot wil de KLM-directie nogmaals haar erkentelijkheid uitspeken voor alle steun en betrokkenheid die het van de overheid heeft mogen ontvangen in een kritische fase in haar bestaan.”

Vakbonden en ondernemingsraad van KLM zeggen in een reactie dat ze hun blik op de ’toekomst’ willen richten. „Er komt een definitief eind aan de steun van de overheid. Daarmee komt er ook een eind aan deze staatsagent die met zijn rapportages meer schade berokkende dan bijdroeg aan het herstel”, zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers.