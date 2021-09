Premium Het beste van De Telegraaf

Boek over zaak-Nicky Verstappen blijft nog even in magazijn

Door Paul Bots

Brechs advocaat Gerald Roethof staat de pers te woord tijdens één van de zittingsdagen van de rechtszaak in Maastricht. Ⓒ BAS QUAEDVLIEG

Het boek dat drie wetenschappers maakten over de rechtszaak tegen Jos Brech, komt ook komend weekeinde nog niet in de handel. De publicatie is opnieuw uitgesteld om de schrijvers en Brechs advocaat Gerald Roethof meer tijd te gunnen hun conflict uit te praten.