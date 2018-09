Uitslag Stelling: Lage prijs betekent risico

Een respondent schrijft: „Vliegen is te goedkoop gemaakt. Ten koste van de service en de veiligheid. De concurrentie is te groot, de vliegmaatschappijen staan te veel onder druk en dat is een hele slechte zaak”. Sommigen maken zich ernstig zorgen over de vliegveiligheid door de enorme kostenconcurrentie. Ruim een derde echter vindt vliegen duur genoeg. „Het is een fabel dat vliegen te goedkoop is. Er komt steeds meer bovenop de kale ticketprijzen.”

Ryanair annuleerde onlangs duizenden vluchten vanwege roosterproblemen met het vliegend personeel. De overgrote meerderheid vindt dat gedupeerde reizigers hun geld terug moeten krijgen of moeten worden omgeboekt. „Als je je als reiziger niet aan de regels houdt, zijn de sancties doorgaans niet mals en kost dat meestal veel geld. Dat moet andersom ook zo zijn.”

Maar anderen vinden dat mensen niet zo moeten zeuren. Ieder weldenkend mens kan weten dat vliegen voor zulke lage prijzen tot ongewenste situaties leidt, aldus deze respondenten. „Consumenten willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Alles zo goedkoop mogelijk, maar men realiseert zich niet dat deze (te) lage prijzen ten koste gaan van kennis en kunde van het personeel, het onderhoud van de vliegtuigen etc.”

Het Europarlement liet deze week weten dat de annuleringen van Ryanair niet door de beugel kunnen en beloofde ervoor te zullen zorgen dat alle gedupeerden gecompenseerd worden, maar de meeste respondenten verwachten hier weinig van. Zij vinden dat Brussel veel eerder had moeten ingrijpen omdat er al jaren klachten waren over o.a. uitbuiting van personeel. „Brussel had dit moeten zien aankomen. Ryanair behandelt personeel als slaven en ellende was dus onvermijdelijk...”

Ondanks de roosterproblemen en daaruit voortvloeiende annuleringen is de groei van het aantal passagiers bij de budgetvlieger de afgelopen maand niet of nauwelijks afgenomen. De meesten denken dat Ryanair er goed mee wegkomt omdat reizigers maar kort van memorie zijn en al snel weer goedkope vluchten zullen boeken bij de Ierse prijsvechter.

En volgens sommigen is daar ook niets mis mee. „Ik vlieg altijd met Ryanair en nooit problemen gehad”, zegt iemand. Maar anderen vinden dat reizigers hier ook een verantwoordelijkheid in hebben.

Ruim de helft van de respondenten zegt bij het boeken van een vlucht te kiezen voor meer service boven een lagere prijs. „Ik vlieg liever met een ’normale’ maatschappij”, zegt een respondent, „waar een koffer in de prijs zit en ik niet overal extra voor hoef te betalen”. Zevenendertig procent kiest voor het goedkoopste ticket.

Dat vliegen slecht is voor het milieu weerhoudt driekwart er niet van het vliegtuig te pakken, maar ruim een op de drie vindt dat vliegen vanwege het milieu duurder en minder aantrekkelijk gemaakt moet worden. „Het wordt tijd dat ze eens (milieu) belasting gaan heffen over de kerosine die getankt wordt. Belachelijk dat de gewone burger dat wel moeten betalen en de vliegtuigmaatschappijen niet.”