Advocaten in nood: hulpnummer voor bedreiging platgebeld

Volgens mr. Jeroen Soeteman, strafrechtadvocaat en bestuurslid van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA)komen alleen bij de noodtelefoon van het bureau van de NOvA al honderd meldingen per jaar binnen.

Daarnaast zijn er nog zo’n honderd meldingen per jaar aan lokale Dekens van de Orde van Advocaten. Soeteman noemt dit zorgelijk. Hij zegt dit in een interview met De Telegraaf, waarin naar aanleiding van de arrestatie van Inez Weski en toenemende druk op advocaten wordt ingegaan op de weerbaarheid van strafpleiters en hun beroepsgenoten.

De NOvA gaat vertrouwensadvocaten aanstellen, die hulp kunnen verlenen aan raadslieden die in de problemen zitten. In gevallen van bedreigingen treedt de NOvA in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) of lokale hoofdofficieren van justitie.