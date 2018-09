Belegger in ABN Amro heeft er zin an

„Roodgloeiend zou ik niet willen zeggen, maar we zien wel volop interesse”, zegt een woordvoerder van online broker BinckBank.

„Dat zien we aan het aantal telefoontjes bij de klantenservice, dat in aantal ook oploopt gedurende de dag”, aldus BinckBank. ,,Het zijn praktische vragen zoals hoe de toewijzing verloopt, maar ook we zien ook de eerste inschrijvingen binnenkomen. Kennelijk nemen beleggers geen afwachtende houding aan en hebben ze eerder al besloten dat ze ABN Amro een interessante toevoeging voor hun portefeuille vinden.”

Grote Nederlandse naam

Het aantal vragen duidt volgens de Binck-zegsman en andere brokers op meer animo dan bij eerdere beursgangen dit jaar. „Het heeft ook iets vertrouwds, ABN Amro terug op de beurs. We weten dat Nederlandse beleggers een behoorlijke ’home bias’ hebben (ze kiezen dus liever een aandeel van ’dichtbij’, red.), en dan is dit een grote Nederlandse naam die terugkeert op de beurs.”

Ook bij broker DeGiro zien ze interesse voor de aandelen. En niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen. „Normaal gesproken is dat alleen het geval bij bedrijven die wereldwijd gebruikers hebben, zoals sociale media”, zegt directeur Gijs Nagel. „Vaak is zo’n beursgang toch vooral lokaal interessant. Maar nu hadden we vanmorgen vroeg al vragen binnen uit bijvoorbeeld Duitsland.”

Geen run

Ondanks dat er al een ruime hoeveelheid banken beursgenoteerd is, en er bovendien al aardig wat ’dividendaandelen’ bestaan, ziet Nagel toch grotere interesse dan bij andere beursgangen dit jaar in Amsterdam. „Kennelijk staat ABN toch nog bij veel beleggers op het netvlies, ook in het buitenland.”

Bij IG Markets ziet Ingrid Eltink ,,gestaag oplopende belangstelling”, maar ,,geen run” op ABN Amro. ,,Maar alle banken hebben het sowieso moeilijk, beleggers zijn daar voorzichtiger mee omdat bij een volgend dipje financials snel teruggaan in waarde.”

Cees Smit van Today’s Vermogensbeheer: ,,Wij gaan niet zoals bij een iPhone voor de deur liggen om aandelen ABN Amro te kunnen inslaan. Maar het aandeel is niet heel sexy.” Met veel moeite, zegt Smit, hebben de analisten er een ’houden’ advies uit kunnen persen voor het aandeel ABN Amro. De cijfers zelf van ABN Amro ,,komen wat opgepompt over”, vindt Smit. ,,Er zitten nogal wat one off’s die de cijfers gunstig maken voor de totaalwaardering.

Redelijk dividend

Met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vinden veel analisten dat het dividendrendement van 5% heel redelijk is, specifiek voor een bank. ,,Het is desondanks geen uitslaande brand”, vat Smit het sentiment samen.

ABN Amro zelf zegt niets te kunnen zeggen over de belangstelling. Ook Rabobank wil de belangstelling niet delen. „Anders kunnen we de beursgang beïnvloeden, en dat is niet de bedoeling”, legt een Rabo-woordvoerster uit. „Als we zeggen dat er veel animo is, of juist heel weinig, dan kan dat beleggers beïnvloeden. Terwijl zij zelf de afweging moeten maken of ze het een interessante belegging vinden of niet.”