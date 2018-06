Lufthansa schrapt 930 vluchten

Eerder dinsdag oordeelde de rechter in Düsseldorf dat het stakende personeel bij de lokale luchthaven de rest van de dag in ieder geval aan het werk moet. Lufthansa heeft de rechter gevraagd om de 'schorsing' van de staking in Düsseldorf te verlengen tot en met vrijdag middernacht. Dat verzoek zal woensdag worden behandeld.

Twee andere spoedzaken spelen later op de avond en zijn bepalend voor de belangrijke luchthavens van Frankfurt en München.

De stewards en stewardessen bij Lufthansa voeren sinds vrijdag actie tegen kostenbesparingen die Lufthansa via een nieuwe cao wil afdwingen. Sinds de acties op 6 november begonnen zijn er 1900 vluchten geschrapt. Lufthansa wil niet aangeven hoeveel de stakingen van het personeel tot nu toe hebben gekost.