Arrestant recenseert nachtje politiecel

Politie Charlois moest er wel om lachen en zette daarom dinsdag de recensie op Facebook.

"Het begon heel spannend met het onder schot gehouden worden door een neger van de politie", schrijft de arrestant op zijn handgeschreven briefje die hij achterliet. "Maar naar de grond gewerkt worden en knietjes in je rug voelen, dat was iets minder leuk."

Het drinken, broodjes en maaltijd met 'kip en kerrie' werden smakelijk gevonden, maar slapen ging 'niet vlekkeloos'. "'s Nachts word je dikwijls gewekt met geschreeuw (...) F*CK YOU SWA! KONJO BO MAMA!"

Desalniettemin schrijft de arrestant dat hij een nachtje extra slapen niet erg zou vinden. Hij eindigt met een boodschap voor de volgende 'gasten': "Welcome to a police cell in the The Netherlands. Het ziet er luxer uit dan het gemiddelde hotel in Suriname of Guyana."