Derksen haalt flink uit naar Turkije: ’Kutland’

Aanleiding voor de tirade was het besluit van de Turks-Nederlandse Feyenoord-voetballer Kökcü, om voor Turkije te kiezen. Tot ergernis van Derksen. Hij vond het onbegrijpelijk dat Kökcü, ’die in Nederland zijn voetbalopleiding heeft genoten’, voor een land kiest waar politieke tegenstanders in de cel worden gegooid.

Ook klaar met Ellie

De heren waren ook helemaal klaar met televisiepresentator Ellie Lust. De oud-politiewoordvoerder interviewde Derksen vorige week voor haar programma ’Ellie aan de verkeerde kant’. De voetbalcommentator had namelijk gezegd dat homo’s snel in een slachtofferrol schieten. Lust kwam daarom verhaal halen. Van der Gijp vond het interview maar ’vooringenomen’. „Het is zo politiek correct”, verzuchtte hij.

Lust doet er volgens de heren goed aan ’een jaartje rust te nemen’. De blonde presentator was tijdens de botenoptocht in Amsterdam afgelopen zaterdag wel héél prominent aanwezig, vond Van der Gijp. „Het leek wel alsof Ellie gehuldigd werd.” De goedlachse oud-voetballer vreesde dat de AVROTROS-ster ’in zichzelf is gaan geloven’. „Iets minder Ellie zou wel fijn zijn.”

’Gekke zooi’

Derksen vond de botenparade op de Amsterdamse grachten overigens maar ’gekke zooi’. De voetbalcommentator herhaalde dat hij geen homofoob is. „Ik ben voor homo’s. Ik heb nooit iets naars gezegd. Maar ik heb een mening over homo’s.” Die zouden volgens Derksen een voorbeeld moeten nemen aan het Nederlands vrouwenelftal: ’acht lesbische wijven en een verbouwde jongen’. Niemand maakt daar een probleem van.„