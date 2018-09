Dijsselbloem onder vuur om NS-bonus

De PvdA-bewindsman zei eerder tegen de Tweede Kamer dat hij pas op 17 juni hoorde dat de inmiddels ontslagen spoorman een riante bonus had gekregen. Uit een mail van 14 april van de NS aan zijn ministerie blijkt echter iets anders. Daaruit blijkt dat de NS toen al schreef Huges die variabele beloning al op zak had.

Dat Huges een bonus kreeg deed voor de zomer veel stof opwaaien. De spoorbons bleek namelijk betrokken te zijn bij de fraude met de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Na het horen van dat nieuws eiste Dijsselbloem dat de man ontslagen werd en dat hij geen enkele vergoeding mee naar huis zou krijgen. Beide pogingen mislukten. Het ontslag verliep desastreus. De NS liet Dijsselbloem weten dat Huges zelf ontslag had genomen, maar noch de NS, noch NS-aandeelhouder Dijsselbloem zette dat op papier. Achteraf bleek Huges helemaal geen ontslag te hebben genomen. Pas maanden later kon het contract worden ontbonden.

De bonus pakte eveneens lelijk uit. Dijsselbloem liet de Kamer half juni weten verrast te zijn dat Huges die bonus al lang en breed op zak had. Uit de nu opgedoken mail blijkt echter dat hij het al wist of had kunnen weten. D66, SP, en CDA hebben er Kamervragen over gesteld.