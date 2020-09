LIVE | Extra drukte bij GGD door telefoontjes leraren en zorgpersoneel

Leraren en zorgpersoneel willen zich graag - met voorrang - laten testen bij een van de GGD-locaties. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Amsterdam - Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus is de 28 miljoen gepasseerd. De pandemie heeft wereldwijd ruim 915.000 mensen gedood, waarbij de Verenigde Staten met 192.000 doden de meeste slachtoffers hebben geregistreerd. In Nederland stierven ruim zesduizend mensen aan het uit China afkomstige virus. Volg in dit live-blog het laatste coronanieuws.