Tsjaad voert noodtoestand in om Boko Haram

N'DJAMENA - In de strijd tegen de terreurbeweging Boko Haram heeft de regering in Tsjaad maandag in het grensgebied bij Nigeria de noodtoestand afgekondigd. Daardoor kunnen de veiligheidsdiensten gemakkelijker huiszoekingen doen, om zo terroristen of wapens te vinden die uit Nigeria zijn gekomen, zei de minister van Informatie Hassan Sylla Bakari.