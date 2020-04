’Baudet wilde Nederland uit de NAVO’

Op 20 mei 2017 stuurde Baudet een bericht van het Russische Sputnik News naar de toenmalige bestuursapp van de partij ’Politburo FVD’. In dat artikel zegt een Russische analist dat de Slowaken mogelijk de NAVO zullen verlaten na een handtekeningenactie.

„Ik wil nu ook gaan pleiten voor uittreding uit de NAVO”, stuurde Baudet. Paul Frentrop, toen voorzitter van Forum reageerde afhoudend: „Ik zou met NATO even wachten. Ons leger is immers waardeloos.” Baudet zei daarop: „Ja maar die Amerikanen verkloten wel alles.”

Vladimir Kornilov

In appberichten verwees Baudet ook naar betalingen van Vladimir Kornilov, die hij toen omschreef als ’een Rus die werkt voor Poetin.’ Volgens Baudet waren de berichten ironisch bedoeld. In twee berichten aan toenmalig bestuurslid Henk Otten had Baudet het over betalingen, melden Zembla en De Nieuws BV. Toen Baudet in 2015 zei te willen stoppen als betaald commentator bij Powned, appte hij ’misschien wil Kornilov wel extra betalen’, waarbij hij een knipoog toevoegde.

In een verklaring op de website van de partij laat Forum weten dat er nooit geld is aangenomen van ’Russische actoren’. „In whatsapp-verkeer wisselen we altijd verschillende standpunten uit. De rancuneuze ex-penningmeester vindt opnieuw gehoor bij anti-FVD journalisten.” Daarmee doelt de partij op de uit de partij geroyeerde penningmeester Henk Otten, die appberichten aan het programma toonde. Forum hekelt de manier waarop door Zembla en De Nieuws BV wordt geciteerd uit berichten die met een knipoog of voor onderlinge discussie zijn gestuurd.