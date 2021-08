Ferry T., verdachte moord rugbyster Renée, naar Pieter Baan Centrum

Tijdens de eerste pro formazitting maandagochtend in de Haagse rechtbank maakte de officier van justitie bekend dat hier bij het NFI nog een onderzoek naar loopt.

De verdacht T. was via een videoverbinding vanuit Vught aanwezig tijdens de zitting. Hij was voor de aanwezigen, waaronder nabestaanden, niet te zien maar wel was hij van tijd tot tijd overduidelijk snikkend te horen.

Duidelijk is dat hij binnenkort wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor een onderzoek naar zijn psyche. Zijn advocaat mr. Bob Kaarls liet weten er vanuit te gaan dat er iets uit de rapportage komt dat van invloed kan zijn geweest op de moord.

Messteken

Het OM verdenkt de man ervan het slachtoffer op 23 mei met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht. Daarna zou hij het misdrijf hebben willen verhullen door het slachtoffer in brand te steken. Dat zou zijn gebeurd op zondag 23 mei dit jaar.

Het lichaam van het slachtoffer Renée Barendregt, talentvolle rugbyspeelster bij de Haagsche Rugby Club (HRC), werd gevonden naast het fietspad van de Doorniksestraat in Scheveningen, bij de Pompstationsweg. Dit nadat de brandweer op een melding was afgekomen van een bermbrand. Een dag later werd de verdachte aangehouden. Op de plaats delict, waar daags na de moord een ware bloemenzee ontstond, is ook een mes met DNA gevonden.

Tijdens de zitting bleek ook dat er diverse camerabeelden zijn die worden betrokken bij het onderzoek. Hierop zijn ook naast beelden ook stemmen te horen.

T. liet duidelijk huilend weten het het verschrikkelijk te vinden wat er met Renée is gebeurd. „Ik leef elke dag mee met haar familie en vrienden. Ik wens hen alle sterkte en steun. Alles wat ik weet heb ik verklaard aan de politie.”

De volgende inleidende zitting is op 3 november, mogelijk kan drie maanden later de zaak inhoudelijk worden behandeld.

De dood van Renée sloeg in als een bom met name op de rugbyclub. Hier speelde ze uitgerekend in het damesteam dat werd opgericht nadat eerder het 15-jarige talent Ximena werd vermoord na een avond stappen in Den Haag.