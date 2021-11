Dirk Kuyt en Wesley Sneijder gehoord in megadrugszaak Piet S.: goksite lijkt link

Premium Binnenland

Kevins pinpas zat in zijn broekzak, toch konden dieven in Amsterdam ermee betalen

„Die pinpas bleef de hele tijd in mijn portemonnee.” Kevin Van Ryssel (39) zag afgelopen weekend zijn bankrekening met ruim 1300 euro verminderen. Tot twee keer toe werden aankopen gedaan in de Bijenkorf in Amsterdam en er werd een bedrag overgeschreven naar een andere rekening. Hoe gaan die oplicht...