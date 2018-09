Beleid voor mobiel werken ontbreekt

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van softwarebedrijf Citrix onder vijfhonderd mensen die mobiel werken voor bedrijven met meer dan vijftig werknemers. Een meerderheid van 66 procent zegt efficiënter en klantvriendelijker te werken en krijgt daar meer voldoening door. Tegelijkertijd zegt slechts 3 procent dat zijn werkgever een duidelijk formeel beleid heeft om mobiel werken te ondersteunen. De helft geeft aan dat in het bedrijf geen enkel beleid gevoerd wordt op mobiel werken.

Laptop

‘Mobiele werkers’ werken gemiddeld 26 uur per week elders dan op hun vaste werkplek, blijkt uit het onderzoek. Daarbij is de laptop het meest belangrijk. Zij denken dat beleid hierop ontbreekt omdat het management bang is om controle te verliezen (40 procent), terwijl 33 procent vermoedt dat het management verwacht dat mobiel werken tot minder saamhorigheid leidt. Ook kunnen leidinggevenden opzien tegen de complexiteit van een mobiele organisatie, denkt 29 procent.

Zelf zien de mobiele werknemers ook nadelen aan elders werken, namelijk technische problemen als traag laden, slechte verbinding, omslachtige inlogprocedures en gebrekkige beveiliging. Daarbij zien ze de continue bereikbaarheid ook als een obstakel en het feit dat de werkgever voortdurend weet waar een werknemer is en wat hij of zij doet.

Balans

Mobiel werken zou volgens hen verbeterd kunnen worden met beleid dat de balans tussen werk en privé waarborgt. Zo wil 68 procent van de medewerkers dat hen de toegang tot bedrijfsdata en -apps na werktijd wordt ontzegd.