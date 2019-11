Negen kinderen spookgezin praten voor het eerst over hun vader

De jongste vijf kinderen van Van D. laten via documentairemaakster Jessica Villerius weten zich niet te kunnen vinden in de tenlastelegging tegen hun vader. Zij werden tijdens de inval door de politie op 14 oktober samen met Gerrit Jan van D. aangetroffen.

’Levensdoel niet veranderd’

In hun statement laten zij weten: „Wij hebben een andere ervaring dan onze oudste drie broers en zus. Onze levens hoeven we niet op te pakken, want ons levensdoel is niet veranderd, alleen onze omgeving. Het is voor ons hele gezin heel pijnlijk dat er een kloof is ontstaan tussen ons en onze oudste broers en zus. Wij hebben van onze vader geleerd om je geluk te zoeken in je relatie met God, en je onderwijs in eigen hand te nemen. En daar geloven wij nog steeds in. Wij definiëren geluk niet als het ’afgescheiden leven van de maatschappij’, dat was ook nooit de bedoeling maar dat is nou eenmaal zo gelopen. Het idee om aan een documentaire mee te werken bevalt ons wel, maar wij willen dit eerst met onze vader overleggen.”

Volgens de oudste vier kinderen is de verklaring van het Openbaar Ministerie juist. Zij herkennen zich wel in de tenlastelegging. Vandaag kwam naar buiten dat de 67-jarige man naast de mishandeling van negen van zijn kinderen ook wordt verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn drie oudste kinderen. „We vertrouwen op een goede rechtsverloop”, laten de oudste gezinsleden weten.

„Liever hadden we nooit verteld over deze periode, maar de situatie dwingt ons nu in een positie dat we wel móeten reageren. Het alternatief is namelijk dat we verhalen moeten lezen en op televisie moeten zien die niet kloppen, zoals nu al gebeurt. Er wordt veel over ons gezegd en geschreven en in sommige beschrijvingen herkennen we onszelf volledig, maar in andere totaal niet. We willen daar duidelijkheid over geven zodat we ons leven als gezamenlijke kinderen uit dit gezin uiteindelijk weer kunnen oppakken. Maar dan op ons tempo en op momenten dat wij daar aan toe zijn”, aldus de oudere kinderen in een verklaring.

Complexer dan iedereen dacht

Villerius werd naar eigen zeggen benaderd door de vier oudste kinderen, die volgens haar eenmalig hun kant van het verhaal wilden doen. De documentairemaakster heeft de kinderen inmiddels meerdere keren ontmoet. „Als mij iets duidelijk is geworden tijdens onze ontmoetingen, dan is het wel dat niets is wat het lijkt en dat het nog veel complexer is dan iedereen wellicht dacht”, vertelt ze. „Dit is een verhaal dat natuurlijk ieders voorstelling te boven gaat. Uitleg over hun ervaringen laat zich niet vangen in een snelle reactie, een quote in het nieuws en zelfs niet in een uitgebreid interview in een krant.”

