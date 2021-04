NOS onderzoekt vermeende ’grooming’ door eigen verslaggever

„We zien de berichten hier op Twitter over onze verslaggever”, schreef de hoofdredactie van de NOS woensdagmiddag op het sociale medium. „Dit is voor alle betrokkenen een complex en precair onderwerp. Het heeft onze volle aandacht.”

De beschuldigingen aan het adres van de radioverslaggever volgden kort nadat D66-Kamerlid Sidney Smeets dinsdagavond eveneens van grooming werd beschuldigd. Zo zou hij aan jonge jongens hebben voorgesteld om ’vriendschappelijk te knuffelen’.

Het balletje ging rollen toen freelance journalist Rowan Geleijnse zijn ervaringen met de verslaggever deelde. BNN University-alumnus Deniz Alkac schreef dat hij werd gewaarschuwd voor de radioverslaggever toen hij voor een item moest samenwerken.

Bij de NOS hield hij zich onder meer bezig met jongerenonderwerpen, zoals de activiteiten van het Landelijk Actie Komitee Scholieren. Ook was hij de afgelopen jaren nog regelmatig betrokken bij het introductiekamp van de Fontys Hogeschool in Tilburg voor nieuwe journalistiekstudenten.

Net als Sidney Smeets was de NOS-reporter jarenlang zeer actief op sociale media. In de zomer van 2020 bleek dat hij al zijn accounts om onbekende redenen had verwijderd.