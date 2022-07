Premium Het beste van De Telegraaf

’Onze veiligheid is niet meer gewaarborgd’ ’Die man is gek in zijn hoofd!’ Buurtbewoners Obdam komen in actie na woningbrand

Door Ronneke van der Genugten

Buurtbewoners zijn woest over een woningbrand in Obdam. Ⓒ GLOCALmedia

OBDAM - „Het is al jaren hommeles, nu zijn we er echt helemaal klaar mee. Deze man mag hier nooit meer terugkomen. Er komt een petitie!” Na een woningbrand aan de Weerestraat in Obdam bundelen buurtbewoners hun krachten om woningcorporatie De Woonschakel aan te zetten tot actie.