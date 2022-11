OM eist acht jaar cel en tbs tegen 17-jarige voor liquidatie Amstelveen

De 17-jarige F.M. zou de schutter zijn geweest, maar beide verdachten zijn even verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van het slachtoffer, meent het OM. T.A. nam de opdracht aan en fungeerde als chauffeur. Het OM vindt het noodzakelijk het volwassenenstrafrecht op de minderjarige verdachte toe te passen, onder meer vanwege de ernst van het misdrijf. Het gaat om een „koelbloedig geplande en uitgevoerde liquidatie.” De jonge leeftijd van de vermoedelijke daders noemde de officier „schokkend en zorgelijk.”

M. was ten tijde van de moord 16 jaar oud. Hij zou zeven kogels hebben afgevuurd. Meiri werd er door drie geraakt en bezweek kort na de moord in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

M. heeft geen enkele verklaring willen afleggen en beriep zich ook tijdens zijn berechting consequent op zijn zwijgrecht. Medeverdachte Jesus T.A. heeft in juli bij de politie bekend. Hij heeft de moordopdracht via Snapchat aangenomen, zo heeft hij verklaard. T.A. werd een dag na de moord opgepakt, M. in januari. Bewijs tegen het tweetal is volgens het OM ruimschoots aanwezig. Behalve de bekentenis van T.A. beschikt justitie over onder meer DNA-sporen, camerabeelden en verklaringen van ooggetuigen. Op een telefoon is een vermoedelijk door M. ingesproken drillrap over de moord gevonden.

Zwijgrecht

Itzhak Meiri zou op een dodenlijst hebben gestaan. Hij werd jaren geleden veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor de afpersing van zakenlieden. Over de achtergrond van de moord heeft T.A. niet willen verklaren.

M. heeft gedeeltelijk meegewerkt aan een persoonlijkheidsonderzoek, waarvan de details tijdens de rechtszaak achter gesloten deuren werden besproken, vanwege de minderjarigheid van de verdachte. Er is sprake van een „ernstige gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek.” Het OM wil dat de tbs-behandeling al tijdens het uitzitten van de celstraf begint „zodat gered kan worden wat er te redden valt.” De jongen zou door die behandeling „moeten leren omgaan met demonen uit zijn verleden”, aldus de officier.

Donderdagmiddag pleiten de advocaten van de twee verdachten.