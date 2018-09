Premier Rutte bezoekt Japan

Tijdens het bezoek van Rutte en minister Henk Kamp (Economische Zaken) worden de banden tussen Nederland en Japan aangehaald. In het spoor van de politici reizen ruim 120 bedrijven en kennisinstellingen mee. Voor de bedrijven kunnen de Olympische Spelen die in 2020 in Tokio plaatsvinden mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld door duurzame en vernieuwende oplossingen aan te bieden bij het aanleggen van wegen en sportgelegenheden en voor bouwen op het water.

Ook liggen er kansen op het gebied van land- en tuinbouw. Met bijna dertig bedrijven, de grootste tuinbouwmissie aan Japan, neemt minister Kamp bijvoorbeeld een kijkje in een tomatenkas. Kamp spreekt verder over het tegengaan van de handel in illegaal gekapt hout en over mogelijke samenwerking op het gebied van kwantumtechnologie, die nodig is voor supercomputers die heel snel en efficiënt gigantische hoeveelheden data kunnen verwerken en analyseren.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt maandag dat Japan in dertien jaar tijd vier plaatsen is gezakt op de ranglijst van belangrijkste Aziatische afnemers van Nederlandse goederen. In 2002 was Japan nog de grootste afnemer. Nu staat het land op de vijfde plaats, achter China, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan.

De oorzaak van de daling is niet dat de export afnam, maar dat de export naar andere Aziatische landen sterker toenam. De export naar Japan bedroeg in de eerste acht maanden van dit jaar 1,5 miljard euro. Belangrijke exportproducten zijn volgens het CBS speciale machines zoals apparaten om computerchips te maken, geneesmiddelen, zuivelproducten en wegvoertuigen.

Rutte is maandag en dinsdag in Japan. Kamp blijft tot en met woensdag.