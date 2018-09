Bosschenaar (16) gepakt voor vuurwerkongeluk

Het jongetje stak het gevaarlijke vuurwerk zaterdag rond 19.00 uur af in een speeltuin in de Bossche Veldwijkstraat en werd na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon zijn rechterhand niet meer worden gered. Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door een Cobra, illegaal vuurwerk dat volgens deskundigen de kracht heeft van een kleine handgranaat.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik