Australische pinguïn kijkt Pingu tegen eenzaamheid

Pierre, zoals de pinguïn heet, werd eerder op het strand gevonden nadat hij was aangespoeld. Het blijkt een Noordelijke rotspinguïn, een bedreigde variant.

Volgens Perth Zoo is Pierre ongeveer een jaar oud en afkomstig van een van de eilanden in de Indische of Zuid-Atlantische Oceaan.

Tijdelijk in Perth

Om weer aan te kunnen sterken is Pierre tijdelijk opgenomen in de dierentuin. De verzorgers van de pinguïn waren alleen wel bang dat het dier zou vereenzamen. Daarom besloten ze Pingu voor hem op te zetten.

Ⓒ Perth Zoo

Niet alleen wordt er ’gekeken’ naar de kinderserie. Ook videobeelden van non-fictieve soortgenoten worden voor Pierre afgespeeld.

In de beelden hieronder is te zien hoe Pierre de programma’s kijkt

Volgens Perth Zoo is het een groot succes.

Wanneer weer vrijgelaten?

Hoe lang Pierre nog in Perth Zo blijft is nog de vraag. Momenteel heeft hij wat problemen met de veerrui. Volgens de Australische dierentuin is het beestje momenteel niet ’waterproof’, waardoor hij nog niet klaar is om weer vrijgelaten te worden.