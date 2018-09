Michelle is 11 jaar en wil graag een normaal gewicht

Meer dan één op de zes kinderen van 15 jaar is te zwaar. Hoe ze daar mee om gaan verschilt natuurlijk van kind tot kind. Documentairemaakster Saskia Fris volgde Michelle. De 11-jarige Michelle baalt er van dat ze een stuk zwaarder is dan haar tweelingzus Nicole en besluit er iets aan te gaan doen.

Dikkerd

Michelle wil 'heus niet zo’n spriet worden als haar zus', maar ze wil wel een 'normaal' gewicht hebben. Dat Nicole al vanaf de geboorte wat dunner is en zij wat ronder, was nooit een probleem voor Michelle, totdat kinderen haar gingen pesten en ’dikkerd’ gingen noemen. In de documentaire 'Niet van suiker' kan Michelle daar heel goed over praten. "In groep drie woog ik meer dan de meeste kinderen. Dan zeiden ze ’kijk, daar is die dikkerd weer’. Mijn zelfvertrouwen ging weg. Ik dacht dat ik iemand was die het verkeerd deed. Dat niemand mij meer aardig vond."

We volgen Michelle als ze op bezoek gaat bij Hilde, de diëtist. Hilde ziet dat Michelle in de curve dicht tegen de grens met obesitas aanzit en is streng: "Deze week even helemaal geen koekjes en snoepjes meer. Limonade wordt water. We gaan de mooiste versie van Michelle maken, maar je moet wel gaan opletten."

Goed in je vel

In de volgende scene zie je Michelle bij het buurtfeest. Alle kinderen eten patat. Michelle zit wilskrachtig voor een leeg bordje. Als ze de keer erna naar Hilde gaat is ze wel afgevallen. Meer nog over wel of niet eten gaat 'Niet van suiker' over zelfvertrouwen, zelfbeeld en veerkracht bij kinderen.

Saskia Fris: "Michelle is een sterke persoonlijkheid, maar ze durfde zich ook kwetsbaar op te stellen en open te vertellen over haar worsteling. Dat vind ik heel stoer, want dat is best spannend. Ze heeft meegedaan met de film, omdat ze hoopt dat het andere kinderen inspireert. Een gezond gewicht is belangrijk, maar het hebben van zelfvertrouwen weegt zwaarder dan het gewicht. Zeker in een wereld waar veel bepaalt wordt door uiterlijkheden. Michelle gaat op zoek naar waar ze goed in is, wat ze kan. Dan zie je bij haar het kwartje vallen. Ze ziet dat zelfvertrouwen van binnen komt, dat je misschien wel even een deukje in dat zelfvertrouwen kunt oplopen, maar ze is niet van suiker en laat zich niet kisten. Ze wil ook laten zien dat het helemaal niet erg is als je wat steviger bent. Als je goed in je vel zit, kun je de wereld aan."

Niet per se dun

Saskia Fris heeft voor de serie ’Mensjesrechten’ waar ’Niet van suiker’ onderdeel van uitmaakt, veel met kinderen gesproken over allerlei onderwerpen: "Het valt me op dat het vaak over het gewicht gaat. Ik hoorde een gesprek tussen twee slanke meisjes van een jaar of tien die zichzelf te dik vonden. Ik schrok daar eerlijk gezegd van. Een gezond gewicht is heus belangrijk, maar dat betekent niet dat je dún hoeft te zijn. Of, zoals Michelle tegen me zei: ’verschil is juist leuk, anders wordt het zó saai’. Kennelijk leeft dit thema heel erg onder jongeren."

Zondag 8 november, 11.20 uur, wordt ’Niet van suiker’ uitgezonden op Zapp op NPO3. Verhalen van ’Mensjesrechten’ zijn gebaseerd op de rechten uit het Internationaal Kinderrechtenverdrag. In het verhaal van Michelle komt artikel 2 tot uiting: Ieder kind heeft het recht om zichzelf te zijn (t/m 27 december wordt Mensjesrechten iedere zondag uitgezonden op NPO3