Erdogan: voorlopig geen steun voor NAVO-lidmaatschap Zweden

De rechts-extremistische politicus Rasmus Paludan kreeg toestemming voor een protest waarbij hij een koran verbrandde voor de Turkse ambassade in de Zweedse hoofdstad. Die toestemming leidde tot woede in Turkije. De Zweedse ambassadeur in Turkije moest zich vrijdag al melden vanwege de geplande koranverbranding. Er werd ook een streep gezet door een bezoek van de Zweedse defensieminister.

De relatie tussen de twee landen is moeizaam sinds Turkije de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO blokkeert. Voor dat lidmaatschap moeten alle leden akkoord gaan. Ankara stelt als voorwaarde dat Zweden tot 130 mensen uitlevert die Turkije als Koerdische terroristen of betrokkenen bij de couppoging van 2016 beschouwt.

