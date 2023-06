Brandweer: vuurzee in Arnhemse straat ontstond in keuken

ARNHEM - De brand zondag in de huizenrij aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem is begonnen in de keuken. Aan de hand van beeldmateriaal van de brand, gesprekken met de bewoners van het huis waar de brand begon en omwonenden is dat vastgesteld.