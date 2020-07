Op vakantie over de grens? Hiermee moet je rekening houden

Amsterdam - UPDATE 1 juli - Sinds maandag 15 juni zijn de grenzen van veel vakantielanden weer open voor Nederlandse toeristen. Per 1 juli zijn in een hoop van die landen een nieuwe fase van versoepelingen ingegaan, zoals België en Portugal. Curaçao en Griekenland volgden nog met het openstellen van hun grenzen. De grenzen waren in maart dichtgegaan om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.