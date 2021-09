Remkes nu ook mikpunt moddergooien

Binnenland

Stokkende formatie niet geadresseerd in troonrede: zo reageert Den Haag

Koning Willem-Alexander slalomde er in de troonrede nog opzichtig omheen, maar politieke partijen is het niet ontgaan: Nederland heeft maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuw kabinet. Dat schrijnt, blijkt uit de eerste politieke reacties. Maar haast niemand steekt de hand in eigen boezem.