Officier van justitie antibiotica-zaak overweegt stappen tegen advocaat

"Boone heeft volgens mij smaad en laster gepleegd en een valse aangifte gedaan", zegt Pieters' advocaat Hans Oudijk. "Dat is strafbaar."Jan Boone is de advocaat van een verdachte in de antibioticafraudezaak. In 2011 nam justitie 3,5 ton niet geregistreerde antibiotica in beslag. De medicijnen werden gebruikt in vleeskuikenbedrijven in het noorden.

Op 22 oktober 2013 deed Boone aangifte tegen Pieters van het functioneel parket wegens beïnvloeding van een getuige en meineed in de zaak. De officier van justitie zou een politieambtenaar hebben beïnvloed, die als getuige werd gehoord. Toen de officier daarover getuigde, zou hij volgens Boone onder ede hebben gelogen.

In 2014 werd de zaak bij het landelijk parket geseponeerd, omdat Pieters ten onrechte als verdacht was aangemerkt. Via een artikel 12-procedure wilde Boone het OM toen dwingen alsnog actie te ondernemen

Het hof oordeelde vorige week dat er geen enkele basis is voor strafvervolging en dat er onvoldoende reden was en is om Pieters aan te merken als verdachte.

"Vanaf het begin moet voor mr. Boone duidelijk zijn geweest dat hij aangifte deed tegen een onschuldige", stelt Oudijk. "Het heeft hem er niet van weerhouden om bij elke stap die hij tegen mr. Pieters ondernam telkens weer uitgebreid de media te zoeken. Daarbij heeft hij de volle personalia van Pieters gebruikt. Hij is aangetast in zijn eer en goede naam."

Oudijk zegt dat het 'niet onwaarschijnlijk is' dat Pieters aangifte zal doen. "Hij overweegt het ernstig. Hij heeft het helemaal gehad met de handelswijze van Boone."