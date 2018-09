Hypes, populariteit van ingrediënten: om heel eerlijk te zijn heb ik er niet zoveel mee. De hele superfoodhype heb ik grotendeels aan mij voorbij laten gaan. Mede omdat er veel verhalen de ronde deden over boeren die superfoods als quinoa en chia verbouwden, maar er zelfs niet aan verdienden. In hoeverre al die verhalen kloppen, is mij niet bekend, maar het stelt mij wel gerust dat hier in Peru de populaire superfoods echt volop verkrijgbaar zijn en dat daar voor lokale begrippen ook nog best een aardige prijs voor betaald mag worden. Een prima moment om dus aan de slag te gaan met deze superfoods!

Chiazaad

Chiazaad heeft de eigenschap om veel vocht op te nemen en kan daarom prima gebruikt worden voor pudding. Met al die echte, pure cacao die hier verkrijgbaar is, kan ik het dan ook niet laten om daar een heerlijke chocoladepudding mee te maken. Chocolade en passievrucht gaan prima samen en dus is mijn ideale combinatie voor deze superpudding snel gemaakt. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor alleen de chocolade of alleen de fruitvariant.

Om van deze pudding nu echt een superfoodpudding te maken, kun je de melk vervangen door een lactosevrije variant als kokos- of amandelmelk. Ik gebruik voor de chocolade de pure cacao-variant, maar je kunt ook prima chocolade van een reep gebruiken. Wil je zoetstof toevoegen dan kun je de suiker vervangen door bijvoorbeeld stevia.

Chiapudding met chocolade en passievrucht

Ingrediënten

6 el chiazaad

500 ml melk

2 passievruchten

25 gr pure chocolade, in kleine stukjes gehakt

suiker, honing of een zoetstof naar smaak

Bereidingswijze

Voor de chocoladepuddingVerwarm de helft van de melk en giet deze op de chocolade. Roer net zolang door totdat de chocolade volledig gesmolten is. Proef en voeg naar smaak suiker of een andere zoetstof toe. Laat iets afkoelen tot het lauwwarm is en doe er dan drie eetlepels chiazaad bij. Roer goed door zodat alle chiazaadjes goed gemengd zijn met de chocolademelk. Verdeel over 4 glazen schaaltjes en zet in de koelkast.Voor de passievruchtpuddingHaal de pulp uit de passievruchten en meng het met de andere 250 ml melk. Voeg naar smaak suiker, honing of een zoetstof toe. Mix het even in de blender en schenk het mengsel door een zeef in een kom, zodat je de pitten van de passievrucht eruit filtert. Roer door de passievruchtenmelk de andere 3 el chiazaad. Giet het heel voorzichtig op de chocolade-chia pudding. Zet minstens een nacht in de koelkast om op te stijven.

Over PaTESSerie

Dingen lopen altijd anders dan verwacht, ondervond foodblogger Tessa Couperus (41) aan den lijve. Momenteel reist ze al bakkend door Zuid-Amerika op zoek naar de beste ingrediënten voor haar eigen zaak. Recepten die ze tijdens haar reizen tegenkomt, deelt ze op haar blog PaTESSerie.com. En nu ook op VROUW.nl: zodat iedereen kan genieten van deze wereldse heerlijkheden, met vandaag: Arroz con Leche.