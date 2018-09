Henriquez dood door geweld agenten

In het rapport staat dat het geweld waarmee de hals van de 42-jarige Arubaan werd samengedrukt met een nekklem goed kan verklaren dat Henriquez zuurstoftekort opliep en uiteindelijk overleed. In het rapport staat ook dat Henriquez door agenten hard op zijn neus is geslagen. Ook dit kan tot ademhalingsmoeilijkheden en zijn dood hebben geleid.

Mishandeld

Advocaat Roethof vertelde donderdag in het televisieprogramma Pauw al dat Henriquez "gigantisch" werd mishandeld. "Als je het leest: je schrikt ervan", aldus Roethof. Volgens hem was onder meer zijn strottenhoofd gebroken en had hij verschillende bloeduitstortingen op zijn lichaam.

Het rapport van de Rijksrecherche is eerder deze week overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Uit het onderzoek dat in eerste instantie werd gedaan werd al geconcludeerd dat Henriquez hoogstwaarschijnlijk stierf door zuurstofgebrek. Vijf agenten zijn verdachte in de zaak.

'Wapen'

Henriquez werd gearresteerd bij een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag. Uit de verhoren van de Rijksrecherche komt naar voren dat hij zou hebben gezegd: "Ik heb een wapen bij me", waarbij hij in zijn kruis greep. In het rapport van de Rijksrecherche staat dat Henriquez onder invloed van alcohol was.

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie wil vooralsnog niet reageren op het onderzoek. "Het ligt nu bij het OM en het past mij niet om er in dit stadium mededelingen over te doen." Van der Steur denkt nog na over het gebruik van de nekklem door de politie. "Ik wacht daarover nog een onderzoek af van de Inspectie Veiligheid en Justitie", zei hij vrijdag na de ministerraad.

De dood van de 42-jarige Arubaan was de aanleiding voor protesten die uitliepen op hevige rellen in de Haagse Schilderswijk.