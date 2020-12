Kerstvakantie zacht en wisselvallig van start

Het licht wisselvallige weer van dit moment zet ook de komende dagen voort. Het blijft veelal bewolkt met af en toe een spatje regen. In het weekend is het iets natter maar ook dan breekt af en toe de zon door. Koud is het niet: het kwik stijgt de komende dagen langzaam en komt zaterdag en zondag uit op 9 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden. Daarmee is het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken ligt de temperatuur de week voor kerst tussen 5 en 7 graden.

Na het weekend zet de temperatuur een geleidelijke daling in en komt de maximumtemperatuur donderdag uit op een graad of 7. In de nacht daalt het kwik tussen 3 en 5 graden. Maar hoewel het langzaam kouder wordt, is de kans op sneeuw tijdens de kerstdagen minimaal. Het kan in de nacht wel gaan vriezen. Richting de jaarwisseling daalt de temperatuur waarschijnlijk nog iets verder, naar een graad of 5.