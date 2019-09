Cel en tbs voor scoutingleider (20) na misbruik

S. krijgt ook een jaar jeugddetentie opgelegd, omdat hij zelf ook minderjarig was toen hij zijn zusje misbruikte. Hij moet van de rechtbank in Zwolle ook ruim 50.000 euro schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Naast zijn zusje misbruikte hij het andere meisje ook in een ander gezin, waar hij vaak verbleef. Zij zag hem als een grote broer.

Ook fotografeerde hij heimelijk twee meisjes, in een afgesloten hokje van het zwembad en in een douchehokje op het kampeerterrein van de scouting. De foto’s verspreidde hij via een platform voor kinderporno. Op computers van S. is een grote hoeveelheid kinderporno gevonden. Hij trad volgens de rechtbank op professionele wijze op internet op.