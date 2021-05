Alkmaarse serie-aanrander slaat na 3 maanden weer toe

Dit is waar de serie-aanrander zich doorgaans mee bezighoudt. Een tik op de billen en dan hard wegfietsen. Ⓒ Archieffoto Mediahuis

Alkmaar - Hij is weer opgedoken in Alkmaar, de fietsende serie-aanrander. Na een periode zonder aangiften belaagde hij ineens vorige week twee vrouwen. De in de volksmond genoemde ’billenpetser’ houdt de politie al driekwart jaar bezig, met tussenpozen. De afgelopen maanden heeft hij zich gedeisd gehouden. Wat is er tot nu toe gebeurd? Een reconstructie.