Fout op fout met dodelijke afloop: GGZ-instelling veroordeeld voor overlijden vrouw (29)

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een instelling wordt veroordeeld voor dood door schuld, zegt advocate Wendy van Egmond die de ouders van het slachtoffer bijstond.

Eerder sprak de rechtbank de GGZ-instelling nog vrij. Het personeel zou wel verkeerd hebben gehandeld, maar dat kon de instelling niet worden verweten, vond de rechtbank. Het hof dacht er duidelijk anders over.

Clozapine

De vrouw werd in april 2013 opgenomen op de afdeling spoedeisende psychiatrie van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE). Ze had ernstige psychische klachten. Ze kreeg clozapine, een medicijn dat wordt gezien als een soort laatste redmiddel om iemand met ernstig psychisch lijden te helpen. Het middel kan echter ook ernstige lichamelijke bijeffecten veroorzaken. Reden waarom het noodzakelijk is om scherp toezicht te houden. Dat ontbrak.

De vrouw bleek overgevoelig voor clozapine, waardoor een ontsteking aan de hartspier ontstond. Daaraan overleed ze een maand later. Volgens het hof schoot de GGZ-instelling ernstig tekort in het monitoren van de toestand van de vrouw, waardoor de ontsteking aan de hartspier niet werd opgemerkt en onbehandeld bleef.

’Vele tekortkomingen’

Volgens het hof was er sprake van „vele tekortkomingen” binnen de instelling waardoor de zorg in het gedrang kwam. Zo was bekend dat er onvoldoende artsen en verpleegkundigen waren op de afdeling en dat de werkdruk van het aanwezige personeel hoog was.

Ook was er sprake van onvoldoende toezicht op de arts-assistent die net in opleiding was en verantwoordelijk was voor de behandeling van de vrouw. Verder waren er geen opnameverslag en behandelplan, en er werd niet adequaat gereageerd op lichamelijke klachten van de vrouw, op resultaten van het bloedonderzoek en op de waarschuwingen van de familie.

Zo ging de vader van de vrouw op 24 mei met haar zwemmen. Na terugkomst meldde hij de medewerkers dat het niet goed ging met zijn dochter, dat ze een paar keer wit was weggetrokken en dat ze tegen hem zei dat ze een hartaanval had.

Het hof zegt dat er dus op meerdere momenten signalen waren die aanleiding hadden moeten geven tot andere beslissingen. De instelling wordt daarom door het hof verantwoordelijk gehouden voor het geheel van tekortkomingen, zowel op organisatorisch gebied als voor het nalaten van adequaat medisch ingrijpen.

Maatregelen

De GGZ-instelling kreeg een geldboete van 19.500 euro die geheel voorwaardelijk werd opgelegd. Dat de boete pas moet worden betaald als er een soortgelijke fout wordt gemaakt, besluit het hof uit vrees dat andere patiënten worden gedupeerd als de instelling het bedrag meteen op tafel moet leggen. Dat zou ten koste gaan van de zorg die zo hard nodig is.

Er zijn bovendien inmiddels maatregelen ingevoerd die herhaling moeten voorkomen.