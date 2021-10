Rechtbank op afstand: OM-topman Rinus Otte gefascineerd door mogelijkheden van ’telehoren’

Buitenland

Schutter die zeventien mensen doodschoot op Amerikaanse school bekent schuld: ’Vreselijke spijt’

Nikolas Cruz, de man die in 2018 zeventien mensen doodschoot op een middelbare school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida, heeft woensdag in de rechtszaal schuld bekend en gezegd dat hij „vreselijke spijt” heeft van zijn daad.