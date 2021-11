Man weer vrij die werd opgepakt na mishandelen persfotograaf

De persfotograaf was in donderdagavond rond 19.15 uur opdracht van de Gooi- en Eemlander naar het uitvaartcentrum aan de Hooistreep in Bunschoten gegaan om foto’s te maken van de afscheidsbijeenkomst van een van de twee Bunschoters die dit weekend om het leven kwamen, meldt de krant. Huurdeman stond naar eigen zeggen op de openbare weg toen er een man op hem afkwam, die zei dat hij niet wilde dat er foto’s gepubliceerd zouden worden. Volgens de krant was de man een uitvaartverzorger, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Na de confrontatie met de man liep de fotograaf naar zijn auto. „Ik wilde geen gezeur dus ik ging eerder weg. Toen stond hij opeens achter me en eiste opnieuw dat ik de foto’s wiste”, aldus Huurdeman. „Toen ik zei dat ik dat niet ging doen, trok hij de band van mijn camera over mijn hoofd en kneep hij daar mijn keel mee af.” Op basis van de verklaring van de fotojournalist werd de man even later aangehouden.

Het ging donderdagavond laat alweer beter met Huurdeman, zo liet hij weten. Zijn camera is niet erg beschadigd, wel is hij zijn bril kwijt. „Op het politiebureau kwam ik erachter dat die van mijn hoofd was getrokken.”

De aangifte van Huurdeman wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).