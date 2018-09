’Libor-bitches’ belazerden ongegeneerd de rente

Wat is de Liborrente?

Libor is de afkorting van de ‘London interbank offered rate’. Een selectie van zestien tot achttien banken uit de hele wereld bepalen sinds 1984 onderling de rente voor leningen die zij aan elkaar verstrekken. De Liborrente werd zo voor de gehele financiële wereld de belangrijkste benchmark. Banken, bedrijven en consumenten lenen dagelijks voor tientallen miljarden euro’s op basis van de Liborrente. Ook is het een belangrijke graadmeter voor de dagrente van centrale banken zoals de Europese ECB en Amerikaanse FED.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De banken geven elke ochtend voor 11.00 uur lokale tijd in Londen door welke rente zij moeten betalen om geld te lenen. De Liborrente wordt vervolgens bepaald op basis van een gemiddelde, waarvan de hoogste en laagste doorgegeven rentes worden uitgesloten. Heel veel controle op de samenstelling bleek er overigens niet te zijn. Bankmedewerkers die hun rente doorgaven aan Libor konden elk willekeurig getal opnoemen.

Dit ging fout?

Enorm. In 2012 werd ontdekten journalisten dat het Britse Barclays en het Zwitserse UBS de rente bewust met te hoge rentestanden manipuleerden om extra winst op te strijken. Uiteindelijk bleken ook medewerkers van Citigroup, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, JPMorgan, RP Martin, Lloyds, Bank Of America en zelfs het altijd zo degelijke Rabobank mee te hebben gedaan aan de megafraude. Alle betrokken banken betaalden boetes van vele miljarden. Individuele fraudeurs werden ook aangeklaagd.

Hoe zit het met Rabobank?

Zo’n dertig medewerkers deden tussen 2005 en 2011 mee aan het manipuleren van de Liborrente. Dit ging zelfs op een schaamteloze manier, zo werd ontdekt uit onderling e-mailverkeer. De bankiers noemden zich ‘Libor-bitch’ (Liborhoer) en maakten pijnlijke grappen over de fraude, die zelfs voor vriendjes werd verricht. Rabobank schikte voor €774 miljoen met toezichthouders in binnen- en buitenland. Het schandaal kostte topman Piet Moerland en bestuurder Sipko Schat de kop. De Amerikaanse justitie sleepte de in de VS betrokken Rabomedewerkers Anthony Allen en Anthony Conti voor het gerecht.

En de Liborrente?

Die bestaat nog steeds, en wordt ook nog steeds gebruikt. Door het schandaal heeft de Britse toezichthouder echter ingegrepen. Waakhond Financial Conduct Authority (FCA) houdt sindsdien toezicht op Libor, die is omgedoopt in ICE Libor. Ook worden aan het panel deelnemende banken en hun financiën nauwlettend in de gaten gehouden, waardoor rentefraude basis van alle historische data sneller zichtbaar moet zijn.